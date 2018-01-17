ألقت قوات الأمن التركي في مدينة قيصري، القبض على زوجين، جزائري وسورية، مطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" فإن شرطة مكافحة الإرهاب في الأمن التركي، ألقت القبض اليوم الأربعاء، على مواطن جزائري يحمل أيضًا الجنسية البلجيكية وزوجته التي تحمل الجنسية السورية.

وأضافت المصادر أن المواطن الجزائري البلجيكي مدرج على قائمة المطلوبين لدى السلطات القضائية البلجيكية، بتهمة انضمامه لجماعات إرهابية.

وتم إحالة المشتبه فيهما إلى القضاء بعد إجراء فحص طبي في مستشفى قيصري الحكومي.