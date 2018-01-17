غادر الدولي الجزائري, سفير تايدر, ناديه بولونيا الايطالي اليوم الأربعاء للالتحاق بتشكيلة إيمباكت مونريال الكندي, حسبما كشفت عنه الصحافة الفرنسية.

وأفادت يومية "ليكيب" أن "تايدر تنقل الى كندا للإمضاء مع نادي إيمباكت منتريال الكندي الناشط في البطولة الأمريكية "آم آل أس", على عقد مدته 3 سنوات".

ووفقا للمصدر نفسه, فإن متوسط ميدان الخضر "سيتقاضى راتبا سنويا قدره 1.5 مليون أورو, أي حوالي ثلاثة أضعاف من الذي يتقاضه حاليا مع نادي بولونيا".

وجاء الإصرار على ضم تايدر من قبل المدرب الفرنسي للنادي الكندي, ريمي غارد, الذي كان يبحث عن لاعب وسط ميدان جديد بعد مغادرة السويسري بليريم ديزمايلي.

وتنطلق البطولة في الولايات المتحدة الامريكية في غضون شهر ونصف.

وبدأ تايدر , 41 مباراة دولية مع الجزائر من بينها مشاركة في مونديال البرازيل 2014, مشواره الكروي مع نادي غرونوبل الفرنسي.

ولعب تايدر (26 سنة) مع اندية انتر ميلان وساسولو وبولونيا ايضا.