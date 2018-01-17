"عمليات الترحيل ستتواصل إلى غاية القضاء على أزمة السكن"

أكد، اليوم ، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن الحكومة ستتكفل بأفراد الحرس البلدي والمقاومين الذين دافعوا عن الوطن إبان العشرية السوداء، مضيفا أن الدولة "لن تتخلى عن كل من وقف إلى جانبها في الأوقات الصعبة، لاسيما المقاومين وأفراد الحرس البلدي"، مؤكدا أن حي بن طلحة يعتبر رمزا للمعاناة التي عاشتها البلاد في "سنوات الدم"، بعد المجزرة التي عرفها الحي في تلك الفترة.

وصرح بدوي خلال زيارة تفقدية رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ إلى الفرع البلدي لحي بن طلحة موازاة مع الاحتفال باليوم الوطني للبلدية، أن الدولة "لن تتخلى أبدا عن كل من وقف إلى جانبها في الأوقات الصعبة، وأقصد هنا المقاومين وأفراد الحرس البلدي وسكان الأحياء التي عانت من ويلات الإرهاب"، مشيرا أن هذا المبدأ "أساسي بالنسبة للدولة الجزائرية، للوقوف مع كل من وقف إلى جانب الجزائر في تلك الفترة (العشرية السوداء)".

تخصيص أكثر من 3200 حافلة نقل مدرسي في السنتين المقبلتين

وكشف المسؤول ذاته، أنه تم اتخاذ قرار بتخصيص "أكثر من 3200 حافلة للنقل المدرسي لتلاميذ المناطق النائية، في السنتين المقبلتين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ميزانية كبيرة مستقبلا للمطاعم المدرسية في كل التراب الوطني، بهدف ضمان وجبات ساخنة لتلاميذ المدارس الابتدائية لتكون في مستوى ما ينتظرونه في هذه المطاعم، وذلك بعدما تم تسجيل نقائص كبيرة في هذا الخصوص.

من جانب آخر، رفض الوزير مشروع إنجاز حائط لحديقة بوسط بلدية براقي، وطالب بوقف المشروع، والتكفل بانشغالات المواطنين، "خاصة في الظروف الحالية" بإعطاء الأولوية في إنجاز المشاريع التي تتعلق بالتنمية المحلية للمواطنين، مؤكدا في المقابل أن الحكومة ستدعم المشاريع التنموية التي تهم المواطنين والتي لها أهمية كبرى في حياتهم اليومية.

وقد عرفت الزيارة، احتجاج العديد من العائلات ، وطالب الوزير ووالي العاصمة، بالتدخل العاجل لإنهاء المعاناة التي تتجرعها مئات العائلات بالبلدية، جراء إقصاء العشرات منها من الاستفادة من السكن وتأخر الرد على طعونها، إضافة إلى تأخر ترحيل الكثير من العائلات التي تعيش وضعا مزريا في سكنات هشة، إضافة إلى العائلات التي تعاني من الضيق، حيث أكد بدوي أن عملية الترحيل ستتواصل إلى غاية القضاء النهائي على الأحياء القصديرية والسكنات الهشة وأزمة الضيق.