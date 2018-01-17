كشفت التحقيقات التي أجرتها فرق الدرك الوطني حول المجزرة المرورية التي وقعت بولاية الجلفة، في 27 من شهر ديسمبر الماضي، على مستوى الطريق الولائي رقم 22 الرابط بين بلديتي " الدويس " و"عين الشهداء "، والتي راح ضحيتها عشرة أشخاص وإصابة 21 آخرين، عن أن السائق لم يكن في كامل قواه العقلية وإنما كان تحت تأثير المخدرات.

سائق حافلة نقل المسافرين التي تضمن خط باتنة ـ بشار اعترف أثناء الاستجواب بتعاطيه لمادة مخدرة بعد أن واجهه المحققون بالأدلة استنادا لنتائج تحاليل الدم، وهو ما تسبب في اصطدام الحافلة بشاحنة. وحاولا كل من السائقين التنصل من مسؤولية الحادث الذي راح ضحيته عشرة ركاب وجرح 21 شخصا من بينهم عسكريون برتب مختلفة، وحاولا كل من السائقين خلال الاستجواب تحميل الطرف الآخر المسؤولية، ما استلزم إرسال عينات من دم السائقين لمخابر التحاليل، ليتبين وجود مادة مخدّرة بدم سائق الحافلة الذي أعترف بتعاطيه لبعض السجائر المحشوة بنوع من الحشائش المخدرة ليكتمل التحقيق ويتم حبسه وإحالة ملف القضية كاملة على العدالة.