خطف أمريكيان وكنديان خلال "كمين" نصبه مسلحون في شمال نيجيريا، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس الأربعاء.



وكان ال

اجانب الأربعة في طريقهم مساء الثلاثاء إلى العاصمة الفدرالية أبوجا بعدما غادروا مدينة كادونا حين وقعوا في كمين "مسلحين مجهولين" وقتلوا شرطيين اثنين كانا يرافقونهم، وفق ما أوضح مختار عليو المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا.



وأوضح أنه في حدود الساعة 19:00 (18:00 توقيت غرينتش) بدأ الخاطفون "تبادلا كثيفا لإطلاق النار مع الشرطيين اللذين رافقا الأجانب ولقيا حتفهما مع الأسف".



وأكد عليو أن "الشرطة بذلت كل ما في وسعها لإنقاذهم" واستخدمت "كل ما لدينا من وسائل (بينها وحدات خاصة لمكافحة الخطف) للعثور عليهم على قيد الحياة واعتقال الخاطفين".



لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل عن هويات الرهائن.



ورفض المتحدث باسم السفارة الأمريكية الذي اتصلت به وكالة فرانس برس التعليق على هذه المعلومات. كما تعذر الاتصال بالسفارة الكندية على الفور.



وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرد بوكو حرام من أجل إنشاء دولة إسلامية متشددة في شمال شرق نيجيريا، في نزاع أدى إلى مقتل 20 ألف شخص على الأقل وتهجير أكثر من 2.6 مليون.



لكن الخطف مقابل فدية ظاهرة متكررة في نيجيريا حيث تستهدف العصابات عادة الاثرياء وعائلاتهم، ويفرج عن الرهينة في غضون أيام بعد تسديد المبلغ المطلوب.