خطف اميركيان وكنديان خلال "كمين" نصبه مسلحون في شمال نيجيريا، وفق ما افاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس الاربعاء.



وكان الاجانب الاربعة في طريقهم مساء الثلاثاء الى العاصمة الفدرالية ابوجا بعدما غادروا مدينة كادونا حين كمن لهم "مسلحون مجهولون" وقتلوا شرطيين اثنين كانا يرافقونهم، وفق ما اوضح مختار عليو المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا.



واوضح انه بحدود الساعة 19,00 (18,00 ت غ) بدأ الخاطفون "تبادلا كثيفا لاطلاق النار مع الشرطيين اللذين رافقا الاجانب ولقيا حتفهما مع الاسف".



واكد عليو ان "الشرطة بذلت كل ما في وسعها لانقاذهما" واستخدمت "كل ما لدينا من وسائل (بينها وحدات خاصة لمكافحة الخطف) للعثور عليهما على قيد الحياة واعتقال الخاطفين".



لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل عن هويات الرهائن.



ورفض المتحدث باسم السفارة الاميركية الذي اتصلت به وكالة فرانس برس التعليق على هذه المعلومات. كما تعذر الاتصال بالسفارة الكندية على الفور.



وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرد بوكو حرام من أجل انشاء دولة اسلامية متشددة في شمال شرق نيجيريا، في نزاع ادى الى مقتل 20 الف شخص على الاقل وتهجير أكثر من 2,6 مليون.



لكن الخطف مقابل فدية ظاهرة متكررة في نيجيريا حيث تستهدف العصابات عادة الاثرياء وعائلاتهم، ويفرج عن الرهينة في غضون ايام بعد تسديد المبلغ المطلوب.