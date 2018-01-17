حذرت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردونت من وقوع مجاعة جماعية في اليمن، إذا لم يستمر وصول المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية إلى جميع أنحاء البلاد.



وقالت موردونت -في بيان وجهته إلى مجلس العموم البريطاني، قبيل جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية - إن اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية في العالم، وإن ثلاثة أرباع السكان بحاجة ماسة للمساعدة.



وشددت الوزيرة على ضرورة إبقاء مينائي الحديدة وصليف مفتوحين، وطالبت التحالف العربي بمد مهلة ثلاثين يوما الممنوحة للمؤسسات الإغاثية -والتي توشك على الانتهاء- لتوصيل المساعدات عبر الموانئ اليمنية.



وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر التحالف العربي إلى إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، في وقت يمنع فيه التحالف 13 سفينة من دخول ميناء عدن جنوب البلاد.



من جانب آخر، قال مدير موانئ عدن إنه أبلغ وزير النقل اليمني بأن التحالف العربي يمنع 13 سفينة من دخول الميناء منذ أربعة أشهر، مشيرا إلى أن سبب تأخير إصدار التصاريح مجهول رغم جاهزية الميناء لاستقبال السفن.



وأضاف مدير موانئ عدن أن لديه معلومات بأن خطوط الملاحة ستوقف العمل في اليمن بسبب الإجراءات الأخيرة، مطالبا وزير النقل بالتدخل لدى التحالف لوقف الإجراءات التي تسيء إلى سمعة الميناء.



من جهته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن وصول أربع رافعات إلى ميناء الحديدة باليمن، سيتيح تسريع تسليم مواد الإغاثة لليمنيين والسيطرة على أكبر أزمة جوع في العالم.



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الثلاثاء أن أكثر من 22.2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، بزيادة 1.5 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية.



وبحسب المنظمة، فإن خطر حصول مجاعة في تزايد، إذ يعاني 8.4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6.8 ملايين في 2017.



وكانت الأمم المتحدة أعلنت العام الماضي أن اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن انتشار وباء الكوليرا في البلاد منذ أفريل الماضي أسفر عن وفاة أكثر من 2200 شخص.