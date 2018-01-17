قدّم، أمس، مجموعة من التلاميذ النجباء من الطور المتوسط ببلدية براقي، في العاصمة، مجلسا بلديا، حيث جلسوا على الطاولة المستديرة التي تخصص لأعضاء المجلس البلدي لاجتماعاتهم أثناء مناقشة بعض المشاريع والقضايا التي تهم البلدية، وراحوا يمثّلون دور المجلس بإتقان كبير، وهو ما أدهش الحضور، حيت أكد وزير الداخلية، أن القضايا التي أثارها الأبرياء أمامه جد هامة، مطالبا إياهم، مازحا، بأن يتم عقد هذا الاجتماع على الأقل مرتين في السنة، مؤكدا أنهم الجيل الذي سيساهم في بناء جزائر المستقبل.