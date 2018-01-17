خلص عدد من رؤساء الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والتضامني في سوق أهراس، إلى نتيجة واحدة من الاجتماع الذي دعا إليه مدير النشاط الاجتماعي الجديد، أول أمس، مفادها استصغار دور هذه الجمعيات في المجتمع وتقزيم إسهاماتها في التخفيف من معاناة المعوقين والمعوزين. الاجتماع الذي لم يستغرق إلا بضع دقائق، خصّص للتوقيع على ورقة حضور 5 جمعيات، انتهى بكمّ أفواه هؤلاء عن وضع برنامج عمل تدخّل كل جمعية في مجال اختصاصها، وغادر الجميع بخفي حنين مقر المديرية، متسائلين عن جدوى الاجتماع الذي لم يختلف في مضمونه عن اجتماعات المديرين السابقين.