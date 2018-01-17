اشتكى زبائن وكالة بنكية لها علاقة وطيدة مع منح المتقاعدين، بقالمة، من المكان المخصص للصندوق، والذي يتواجد في الطابق السفلي وتنعدم فيه التهوية بشكل تام، نظرا لافتقاره للمنافذ، وهو ما يجعل الروائح تتجمع فيه. وأكثر من ذلك وجود مرحاض بالمكان، ومع طول فترة الانتظار، فإن الوضع يصبح، حسبهم، لا يطاق. واستغرب هؤلاء إن كان الزبائن يأتون لبعض الوقت ويغادرون، فكيف للعاملين بالصندوق أن يجتازوا وقت الدوام في مكان ينعدم فيه الأوكسجين، وعلّق أحدهم ساخرا (والله رهجونا).