قتل شاب فلسطيني وأصيب عدد من الجنود الصهاينة خلال اشتباك مسلح في جنين شمال الضفة الغربية.



وحسب وسائل إعلامية فإن اشتباكات مسلحة وقعت وسط جنين وسط اقتحامات للجيش الصهيوني.



وقالت وكالة "معا" إن المقاومة الفلسطينية كشفت مجموعة من المستعربين خططوا لتنفيذ اغتيالات في جنين ما أدى الى وقوع اشتباك مسلح.



وذكرت مصادر أن هناك إصابات بين صفوف الـ"كوماندوز" الإسرائليلي.



وأفادت وكالة "معا" بأن الجيش الصهيوني اعترف أنه استخدم كوماندوز "يامام" في الهجوم على خلية يتهمها بالمسؤولية عن قتل حاخام قرب قرية صرة في نابلس الأسبوع الماضي ولكن المباغتة فشلت ووقع اشتباك.