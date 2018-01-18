تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام دباغ بڨالمة ، في حدود الساعة 06 و44 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء ،بشارع عمر عميروش وسط مدينة حمام دباغ السياحية، لأجل نقل جثة عامل في الـ20 من العمر ، بعدما سقط من الطابق الثالث لورشة بناء فندق لأحد الخواص،حيث لقي مصرعه بعين المكان ، حسب خلية الاتصال للحماية المدنية بعاصمة الولاية .



الضحية شاب قدم من مدينة ڨالمة ،للعمل مع صاحب خلاطة خرسانة ، كانا بصدد أشغال تكسية سطح ورشة الفندق ، قبل أن يهوي من أعلى البناية، ويخرّ ميّتا على علو نحو 20 مترا. وحسب شهود عيان ومصادر من الحماية المدنية،فإنّ معظم أجزاء جسد الضحية تمزّقت بأحشائه، في الحادث المروع الذي اهتزّت له المدينة السياحية مقتبل النهار.

وقد نقلت جثة المرحوم ، على متن سيارة إسعاف الحماية المدنية، إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحمام دباغ ،فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة التي اهتزّلها السكان .









