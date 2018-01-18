أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية المصرية أمس الأربعاء، بالسجن المؤبد على رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي و16 آخرين من بين المحكوم عليهم أيضا عضوا مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر و محمود غزلان .

بينما قضت الحكمة على ثمانية مدنين أربعة منهم غيابيا و على الآخرين حضوريا بالإعدام ، بعد إدانتهم باغتيال ضابط شرطة في القاهرة في 2015

وقد وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة.

و في ديسمبر من العام المنقضي، أحالت المحكمة العسكرية أوراق المتهمين الثمانية إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

ويعد حكم اليوم أوليا قابلا للطعن خلال 60 يوما بالنسبة للمتهمين حضوريا، بينما تُعاد محاكمة المتهمين غيابيا حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات.