ارتقى المنتخب الجزائري مركزا واحدا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر اليوم الخميس ليصبح في المركزالـ57 عالميا بعد أن كان في الترتيب 58 عالميا.

وقفز نسور قرطاج لصدارة المنتخبات الإفريقية بعد ارتقائه للمركز 23 بينما تراجعت السنغال للمركز 24، فيما ارتقى أيضا منتخب مصر إلى الرتبة 30. وجاءت المغرب رابعة على مستوى قارة إفريقيا وفي المركز 39 عالميا تليها الكونغو الديموقراطية (43).

واحتلت بوركينا فاسو المركز السادس قاريا و44 عالميا وتلتها الكاميرون (45) ثم غانا (50) ثم نيجيريا (51) ثم الجزائر (57) ثم كوت ديفوار (61).

ولم يتغير تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على مستوى العالم فاستمرت ألمانيا في الصدارة تليها البرازيل ثم البرتغال ثم الأرجنتين ثم بلجيكا ثم إسبانيا ثم بولندا فسويسرا ثم فرنسا فالشيلي.

وجاء تصنيف المنتخبات العربية على النحو التالي: تونس (23) مصر (30) المغرب (39) الجزائر (57) السعودية (65) فلسطين (75) سوريا (76) الإمارات (78) العراق (82) لبنان (84).