أعلنت مؤسّسة "آي إتش إس" للتحليلات ومقرها بريطانيا اليوم الخميس، إن بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا في جوان، ستكون "هدفاً جذاباً" لتنظيم ما يعرف بـ "الدولة الإسلامية" بالنظر إلى دور موسكو في هزيمة التنظيم المتطرف في أراض سيطر عليها.

وجاء في تقرير للمؤسسة: "سيُعطي هجوم ناجح (في روسيا) دفعة دعائية هائلة لتنظيم "داعش" ومقاتليه، مؤكداً التهديد الدولي القائم الذي يُشكله التنظيم رغم هزيمته في أراض سيطر عليها".

وأضاف التقرير، إن مشاركة منتخبي السعودية وإيران في البطولة سيوفر حافزاً أكبر للتنظيم لاستهدافها.

وأوضح التقرير، أن الهجمات التي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنها زادت قليلاً في 2017 إلى أكثر من 4500 هجوم رغم خسارته لأراض، ولكن عدد القتلى جراء هذه الهجمات تراجع بمقدار الخمسين مقارنة بعام 2016 إلى قرابة 6500 قتيل.

وقال ماثيو هينمان، رئيس مركز الدراسات حول الإرهاب وحركات التمرد التابع لمؤسسة "آي إتش إس" في التقرير: "مع تزايد الضغط عليه في الأراضي الخاضعة لسيطرته، عاد تنظيم "داعش" إلى عمليات التمرد وقام بأعمال عنف منخفضة الشدة بوتيرة أعلى ضد قوات الأمن وخصوم غير حكوميين في المناطق التي تم استردادها حديثاً من التنظيم"، في العراق وسوريا.