أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، أربعة مهربين وضبطت شاحنتين و10050 لتر من الوقود و33 طنا من المواد الغذائية.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود تاجري مخدرات وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 237 كيلوغرام بكل من وهران وتلمسان، كما تم إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من التبغ قدرت بـ 1978 خرطوشة بتلمسان.



من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني بعين تموشنت ووهران ، محاولات هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف ستة 06 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار.