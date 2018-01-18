قال الرئيس بوتفليقة في رسالة له ،اليوم الخميس ،بمناسبة اللقاء التوجيهي الوطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي: "أغتنم هذه المناسبة لدعوة كل أطياف المجتمع إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها، لاسيما منها البلدية حتى نتمكن سويا من الانتقال نحو تحقيق أهدافنا التنموية.

وقال بوتفليقة بهذه المناسبة أنه سيتم عقد اجتماع رؤساء المجالس البلدية والولائية كل سنة في نفس اليوم الذي يصادف 18 جانفي كيوم وطني للمجالس المحلية.

كما دعا رئيس الجمهورية كل الشركاء السياسيين الى "وضع اليد في اليد لخدمة الوطن والمواطن والنهوض سويا ببلادنا".

و تأتي أشغال هذا اللقاء الذي يجري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 للبلدية الذي يصادف ميلاد أول قانون للبلدية في 18 يناير 1967.

وسيتطرق هذا اللقاء الذي يأتي في مستهل العهدة الانتخابية الجديدة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبين في محليات 23 نوفمبر الفارط، إلى مواضيع تتعلق بمواصلة تحسين أداء المصالح المرتبطة بالبلدية وتفعيل الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة في ظل التوجه الاقتصادي الجديد والإطار القانوني المرافق له.

ودعا رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, رؤساء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة الى التحرر من البيروقراطية والوفاء بالالتزامات التي قطعوها للمواطنين خلال الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الفارط.