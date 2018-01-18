عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، عن قلق بلاده من تعثر المسار الفني في مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين في القاهرة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال السيسي إنه يُقدر ما تؤكده إثيوبيا في شأن حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية.

واعتبر أن السبيل الوحيد لترجمة ما تقوله إثيوبيا، هو الانتظار لإتمام الدراسات الفنية المطلوبة لتحديد تداعيات بناء السد على دولتي المصب.

وأضاف: "مصر طرحت على إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في المباحثات الثلاثية حول سد النهضة كطرف فني محايد".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده لن تسمح بالإضرار بالشعب المصري، لافتاً إلى أن إثيوبيا على استعداد لحل أي مشكلات عالقة فيما يتعلق بسد النهضة.

وأوضح أن هذا السد لن يُشكل أي ضرر ولن يكون نهر النيل موضعاً للخلاف بين البلدَيْن.