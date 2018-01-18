هلك شخص وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية وقع ليلة الأربعاء إلى الخميس ببلدية عين صندل ( 35 كلم جنوب قالمة) حسب ما علم من خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية للولاية.

وأوضح المصدر أن شخصا يبلغ من العمر 25 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

ووقع هذا الحادث بمدخل ذات البلدية التابعة إداريا لدائرة لخزارة على الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين قالمة وسدراتة (سوق أهراس) مضيفا بأن جثة الضحية تم نقلها إلى المصلحة المعنية بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة.

و تسبب الحادث أيضا في إصابة شاب آخر يبلغ من العمر 24 سنة بجروح تم إسعافه من طرف فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة لخزارة قبل نقله إلى مستشفى الحكيم العقبي بقالمة حيث فتحت المصالح المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.