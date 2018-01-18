أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن أحمد توبة، الظهير الأيسر لنادي بروج البلجيكي، مطلوب من قبل 3 نوادي إيطالية وهي بيسكارا وبيروغا وباري، التي تنشط كلها في الدرجة الثانية.

توبة، لاعب منتخب بلجيكا للشباب، سبق له أن أكد في عدة مناسبات رغبته في تمثيل منتخب الجزائر في المستقبل، خاصة وأن حظوظه في اللعب مع "الشياطين الحمر" في ظل وجود منافسة من العديد من الأسماء الكبرى.

يذكر إلى أن توبة لم يشارك في أي مباراة منذ يوم 6 أوت الماضي بسبب الإصابة، حيث يعود أخر ظهور له للمواجهة أمام أوبن، لحساب الدوري البلجيكي.