تم ،اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة تكريم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من قبل أسرة الجماعات المحلية خلال أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية نظرا للجهود التي بذلها في سبيل النهوض بالتنمية المحلية المستدامة.

وقد تسلم التكريم نيابة عن الرئيس بوتفليقة الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة عقبي.

كما تم خلال هذا اللقاء تكريم عائلات شهداء الواجب الوطني ضحايا الإرهاب من رؤساء المندوبيات التنفيذية وعمال الجماعات المحلية بالإضافة الى عدد من المنتخبين المحليين السابقين.

و يذكر أن أشغال هذا اللقاء الذي يجري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال نظم بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للبلدية الذي يصادف ميلاد أول قانون للبلدية في 18 يناير 1967