كشف تجار أوروبيون اليوم الخميس أن الديوان المهني الجزائري للحبوب قد اشترى نحو 75 إلى 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة أُغلقت يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن القمح كان خيار المنشأ لكن من المرجح توريد جزء من الكمية من كندا. وتردد أن بعض القمح الصلد الكندي قد بيع في المناقصة بسعر بين 300 و305 دولارات للطن بما في تكاليف الشحن.

وطلبت الجزائر في المناقصة شحن القمح بين 16 فبراير و15 مارس.

وأشارت الوكالة نقلا عن التجار أن والكميات المعلنة في المناقصات الجزائرية اسمية وغالبا ما يشتري البلد أكثر منها.وأضافت أن الجزائر لا تكشف عن نتائج المناقصات ولذا تعتمد تقارير الشراء على تقييمات التجار.