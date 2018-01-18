كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الممن ولد قدور اليوم الخميس إن الشركة لم تقرر بعد أين تستثمر في مصفاة أجنبية مع سعيها لتكرير النفط في خارج البلاد وتقليص فاتورة استيراد الوقود.

وقال عبد المؤمن ولد قدور لوكالة رويترز على هامش توقيع عقد مع شركة سيسبا الإسبانية لتعزيز الإنتاج في حقل رورد الخروف للنفط والغاز بجنوب شرق الجزائر"مازلنا في مرحلة اختيار مصفاة ولم نقرر بعد".وذكر عبد المؤمن ولد قدور أن الاتفاق قد يزيد الإنتاج في الحقل من 11 ألف برميل يوميا من النفط إلى 24 ألف برميل يوميا بعد خمس سنوات، وإلى عشرة آلاف برميل يوميا من غاز البترول المسال بعد ست سنوات.

وكانت سوناطراك أعلنت أنها ستقوم بتكرير النفط الخام في مصفاة إيطالية لتقليص فاتورة الوقود.