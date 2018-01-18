أحبط فجر اليوم، عناصر المجموعة الاقليمية لحرس السواحل لبني صاف بولاية عين تموشنت، عن طريق الوحدات العائمة والزوارق الخاصة، محاولة للهجرة غير الشرعية لـ9 حراقة من بينهم امرأة، حوالي خمسة أميال شمال شاطئ ساسل ببلدية أولاد بوجمعة، في حدود الساعة الثالثة صباحا، الحراقة تتراوح اعمارهم ما بين 25 سنة و 35 سنة، ينحدرون جميعهم من ولاية عين تموشنت، كانوا على متن زورق نصف صلب، تم العثور بحوزتهم المؤونة، انطلقوا من نفس الشاطئ ليلا، قصد بلوغ السواحل الاسبانية بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، حيث تم تسليمهم للجهات الامنية المختصة، نفس المصالح كانت انتشلت جثتين بعرض البحر من مجموع أربعة جثث كانت في حالة جد متقدمة بشواطىء السبيعات، بوزجار وساسل بالشريط الساحلي لولاية عين تموشنت.