عقد المدير الرياضي لشركة مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد اليوم الخميس ندوة صحفية خصصها لتقييم مرحلة الذهاب، وتطرق خلالها لعدة قضايا تخص بيت "العميد".

وعبر قاسي السعيد عن رضاه للنتائج المحققة في مرحلة الذهاب، خاصة وأن الفريق لا يتخلف عن المتصدر سوى بـ 6 نقاط، مضيفا أن الفريق سينافس على كل الجبهات خلال مرحلة العودة، البطولة الكأس، والذهاب بعيدا في رابطة أبطال إفريقيا، مؤكدا ثقته في الطاقم الفني بقيادة الفرنسي كازوني، الذي تمسك به رغم مطالبة الجميع بإقالته عقب الإقصاء من كأس الكاف ضد النادي الإفريقي التونسي، حيث قال قاسي السعيد "لست من الذين يغيرون المدرب بعد أول تعثر ولا أعتقد بأن هناك رئيس لا يتمنى الاستقرار في الطاقم الفني ونحن راضين بما يقوم به كازوني ومساعديه".

وفيما يخص القضية التي صنعت الحدث في آخر أيام الميركاتو وخلقت حربا باردة بين أنصار وإدارتي الجارين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، جدد قاسي السعيد تأكيده أن اللاعب يوسف بلايلي كان يرغب في اللعب للمولودية واختارها من بين أربعة أندية، إلا أن رئيس نادي أونجي ألغى اللقاء الذي كان مبرمجا معه في آخر لحظة رغم اتفاق الطرفين على تسريح اللاعب للعميد مقابل 100 ألف دولار، متهما ضمنيا مسيري نادي "سوسطارة" بعرقلة الصفقة قائلا " كان على الأندية الأخرى أن توقف اتصالاتها مع بلايلي بما أنه اختار اللعب للمولودية ومازال يصر على ذلك ولا يوجد لاعب لا يحلم بتقمص ألوان المولودية ".

من جهة أخرى أكد كمال قاسي السعيد أنه تمكن من تقليص أجور اللاعبين بنسبة 25 في المائة، مضيفا أن الفريق سيستقبل منافسيه في ملعب 5 جويلية خلال مرحلة العودة.