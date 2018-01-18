بعد الخسارة التي تلقوها امام الغابون (منظم الدورة) في المباراة الافتتاحية, تعهد لاعبو منتخب الكونغو بتدارك الامور خلال مواجهتهم للجزائر في الجولة الثالثة عن المجموعة الاولى, يوم غد الجمعة (15:00) بلبروفيل ضمن منافسات كأس افريقيا للأمم 2018 لكرة اليد.

ولم تتجرع "الشياطين الحمر" الطريقة التي انهزموا بها في مباراتهم الاولى امام الغابون (27- 22), متهمين الحكام ب"محاباة" منتخب البلد المنظم.

وعاد المدير الفني للاتحادية الكونغولية لكرة اليد, جون مارتن إنيونمبا, الى التهدئة بعدما عبر بشدة عن غضبه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مقابلة منتخب بلاده أمام الغابون مساء الاربعاء, مؤكدا ان هناك فرق بين "اللعب امام البلد المنظم وبقية المنتخبات".

وصرح المدير الفني الكونغولي لوكالة الأنباء الجزائرية "لقد تم تغيير تعداد المنتخب الجزائري, وسنواجه جيل جديد من اللاعبين. وهي عناصر شابة تلعب جيدا كرة اليد" مضيفا "الكونغو يحترم منافسيه لكنه لا يهابهم".

وذهب اللاعب بابي شاردين مبونغو في نفس الاتجاه حيث أكد أن "الجزائر تلعب جيدا كرة اليد, ولقد سبق وأن واجهناها في السابق, ولن نتساهل معها. سنرى فوق الميدان كيف ستكون الامور والفوز سيكون للأحسن".

واختتم قائلا "لدينا فكرة عن الجزائر عندما لعبنا أمامها في 2014 بالجزائر العاصمة. لقد خضنا ذلك اللقاء دون ضغط, واتمنى ان نقدم مباراة جيدة. وانا على يقين باننا سنلعب امام المنتخب الجزائري بطريقة افضل مما قدمناه امام الغابون".