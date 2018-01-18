تم اليوم الخميس تسجيل استئناف جزئي للعمل بالمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية الواقعة بمنطقة "سوناكوم" على الطريق المؤدي إلى بلدية عين سمارة (قسنطينة) بعد إضراب شرع فيه العمال الاثنين الماضي مطالبين بتحسين الأجور و الرفع من قيمة المنح, حسبما أفاد به الأمين الولائي للفرع النقابي لوحدة "سوماتيل ليبير" التابعة لهذه المؤسسة حسام تواتي.

وأوضح ذات النقابي بأن العمال الذين رفضوا الالتحاق بمقرات العمل "تضامنوا مع زملائهم الخمسة الذين أودعت الإدارة العامة ضدهم شكاوى يوم أمس الأربعاء بالإضافة إلى إعذارات وجهتها للعمال المضربين".

وبخصوص مصير اللقاء المزمع عقده بين الشريك الاجتماعي و الإدارة يوم الأحد المقبل أضاف ذات المتحدث بأنه "سيتحدد خلال الساعات المقبلة".

جدير بالذكر بأن عمال المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية يشنون من يوم الاثنين المنصرم إضرابا عن العمل حيث سلم للإدارة ممثلو الفرع النقابي المحلي للمؤسسة لائحة مطالب العمال التي تشمل على وجه الخصوص تحسين الأجور والرفع من قيمة المنح.