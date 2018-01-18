تعرضت، ليلة الأربعاء إلى الخميس، مكتبة أحد المواطنين بالشارع الرئيسي لمدخل المدينة السياحية حمام دباغ بڨالمة، للسرقة بعد تسلّق اللصوص لبناية محاذية وخلع شباك المكتبة وتحطيم النافذة الزجاجية، ثم السطو على سلع ومبلغ مالي ،ولاذوا بالفرار.

وقد اكتشف الفعلة صاحب المحل في الصباح، حيث تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن، التي تكون حسب مصادر مطلعة قد أوقفت شابا مشتبها فيه من خارج البلدة.

وببلدية بوشڨوف شرقي الولاية، أمرت الجهات القضائية أمس الخميس بإيداع 03 مشتبه فيهم الحبس، على خلفية عملية السطو التي تعرض لها مكتب إحدى المحاميات بحي قاسم أمين بقلب المدينة وسرقة جهاز إعلام آلي، ثم السطو على منزل رئيس أمن دائرة بوشڨوف بحي 550 مسكن بالمدينة نفسها، وسرقة مبلغ مالي وأغراض منزلية ومصوغات من المعدن النفيس .