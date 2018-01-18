أكدت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الخميس أنه "لن يتم تعليق واردات قطع غيار السيارات الضرورية لضمان صيانة الحضيرة الوطنية للسيارات والمركبات".

وحسب ذات المصدر فان نظام تأطير الواردات التي تم اقراره مؤخرا, يشمل فقط الأجزاء واللواحق الموجهة لنشاط صناعة السيارات والمركبات (Kits ) والتي يستوردها حصريا المصنعون المحليون للسيارات.

وأضاف البيان أن فقط المصنعون المحليون للسيارات المعتمدين من طرف وزارة الصناعة والمناجم المخولين لأجراء عمليات استيراد هذه الأجزاء (Kits) .