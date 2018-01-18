تفاجأ الآلاف من مستعملي الطريق السيار شرق غرب مقطع الأخضرية البويرة وبالضبط بحدود بلدية جباحية من اختناق حركة المرور بإتجاه الشرق نتيجة أشغال تجرى على جسر بن هارون ، هذا الوضع كان منتظرا غير أنه أخذ ابعادا غير متوقعة فاستحال على آلاف المسافرين الوصول لمنازلهم خاصة فئة النساء ممن نزلوا بمحطة عيقون محمد بالبويرة نتيجة حلول الظلام وتوقف حركة النقل بها .

عاش أمسية اليوم مستعملوا الطريق السيار شرق غرب على وقع اختناق حركة السير التي امتدت على نحو 10 كلم من بلدية القادرية وصولا لجباحية، فشارك العديد من الركاب صور احتناق حركة المرور على مستوى الطريق السريع بمقطع جباحية اتجاه الشرق، وقال البعض أنه قضى ساعتين لقطع كيلومترين اثنين فقط، كما أعرب آخرون عن تذمرهم من خلال تعليقاتهم بالقول "الطريق البطيء في العالم". هذا وعرفت حركة المرور اختناقا كبيرا أيضا على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بعد أن حاول البعض الولوج منه، كما عرفت نفس الحالة لكن بدرجة أقل في الاتجاه المعاكس.

هذا واختار البعض العودة من حيث أتى من خلال المجازفة والعودة من الطريق نفسه عبر "السير في الإتجاه المعاكس" وهذا لتفادي الإختناق الذي تجاوز العشر كلمترات بسبب أشغال لم تحترم فيها وضع إحتمالات السير عبر الطريق .

وكان منتظرا أن تعرف حركة المرور إختناقا كون تزامنت الأشغال على مستوى الجسر "ببن هارون " مع نهاية الأسبوع أين يشهد حركة تنقل كبيرة ، غير أن الوضع يبدو أنه تجاوز كل التوقعات.