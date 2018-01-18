شددت حركة فتح الفلسطينية، يوم الخميس، على ضرورة أن تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه.



وقالت الحركة في بيان: "حركة فتح تؤكد أهمية استمرار الأونروا بالعناية باللاجئين الفلسطينيين، بالتزامن مع الاستمرار في الجهود من أجل حصولهم على حقوقهم في العودة وفي الملكية، خاصة ملكيتهم لأراضيهم، وفي التعويض، وهو ما يمكن أن يشكل إسهاما جادا في بناء السلام في الشرق الأوسط".



وأضاف البيان: "من المهم هنا التنبيه على أن المساهمة الأمريكية للأونروا لا تمثل دعما ولا مساهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي حتى لا تمثل دعما للشعب الفلسطيني بشكل عام ولا لجهود التنمية الاقتصادية الفلسطينية، هذا الدعم هو لوكالة من وكالات الأمم المتحدة، تعنى بلاجئي فلسطين وتحاول التخفيف من محنتهم ومعاناتهم خاصة في مجال التعليم والصحة".