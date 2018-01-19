بعد يوم طويل في الدراسة أو العمل، قد يكون من الصعب إيجاد الأفكار والرغبة فيما يمكن إعداده من طعام، وفي نهاية المطاف قد تقومون بإعداد وجبة جاهزة أو طلب الطعام، وذلك بالتأكيد ليس الوسيلة الأفضل لبدء العام الجديد بشكل صحي.



لكن الآن، صممت شركة Whirlpool الأمريكية تطبيقاً، يمكنه أن يقوم بالأمر برمته، بدءاً من عمل الوصفة وحتى تشغيل الفرن، بحسب النسخة المكسيكية من "هاف بوست".



هذا العام، قدّمت الشركة تطبيق Yummly 2.0 (النسخة الثانية من التطبيق) في CES، معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الأكثر أهمية، بلاس فيغاس، بعد أن تمت إضافة تحديثات هائلة في نسخته الثانية.



التطبيق، الذي يعمل على iOS وAndroid، لديه العديد من الوظائف المختلفة لمساعدتكم في المطبخ، وفي هذا الموضوع نخبركم عن أداة التعرف على المكونات.





تكنولوجيا التعليم الآلي



باستخدام تكنولوجيا التعلم الآلي، يحتوي التطبيق على قاعدة بيانات مكونة من صور لجميع المنتجات الغذائية، وهو ما يعني أنه عند توجيه هاتفك في محتويات الثلاجة مثل (نصف بصلة وعلبة من المايونيز)، فإن التطبيق يعرف ما ينبغي أن يفعل.



بعد ذلك، يظهر كتالوج من مليوني وصفة (مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الغذائية الخاصة بكم، والحساسية، والذوق والتفضيلات، والمعلومات المعطاة سابقاً)، ثم يقدم قائمة لطهي الطعام.



يمكنك حتى أن تقلل من وقت التحضير، وتحدد عدد الأطباق، ونوع المأكولات، والمناسبة (عشاء رومانسي، على سبيل المثال) والقيمة الغذائية.



وقال براين ويتلين، الرئيس التنفيذي لـYummly "إنه يستخدم تقنية وبيانات حائزتين على براءة اختراع لفهم الطعام والطعم، مما يجعله مصدراً مثالياً للوصفات المصممة خصيصاً لتفضيلات الطعام والاحتياجات الغذائية الخاصة".



لذلك، إذا كنت من الأشخاص الذين ليس لديهم مشكلات مع أفكار الطبخ، ولكن ليس لديهم الوقت لإعدادها، فإن هذا سيكون مفيداً جداً بالنسبة لك.



إذا كان لديك فرن Whirlpool، أو الميكروويف، أو الأجهزة الأخرى من هذه العلامة التجارية في منزلك، فيمكنك أيضاً الاستفادة من مميزات إضافية.



يمكنك تشغيل الفرن من خلال التطبيق، وتغيير درجة الحرارة، والإعدادات، وضبط وقت الطبخ، والعديد من الوظائف الأخرى المثيرة للاهتمام.



حتى إنه لديه درجة معينة من الإدارة الذاتية، كإرسال خطوات الوصفة مباشرة من الهاتف إلى الجهاز، وبالتالي فإن طبخ الطعام يبدأ في الوقت المناسب.



كما في إمكان التطبيق إضافة العناصر إلى قائمة التسوق الرقمية عند وجود نقص من هذه المنتجات في الثلاجة.