تسبب حادث مرور مروع وقع ليلة الخميس إلى الجمعة بالجزائر العاصمة في وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة حسبما أفاد به اليوم الجمعة مصالح الحماية المدنية.

و أوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر أنه تم تسجيل ليلة أمس و في حدود الساعة الحادية عشر مساء حادث مرور "مروع" تمثل في اصطدام مركبة بشاحنة من الحجم الصغير على مستوى الطريق السريع الجزائر العاصمة باتجاه زرالدة .

و خلف الحادث الذي وقع تحديدا بالقرب من نقطة بيع المركبات سوفاك مقتل ثلاثة أشخاص " زوجان في الثلاثينات من العمر و ابنتهما في السادسة من العمر".

و حسب ذات المصدر فقد تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زرالدة فيما تم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب هذا الحادث الأليم.