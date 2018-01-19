3 قتلى بالعاصمة

مجتمع
19 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/ وأج
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تسبب حادث مرور مروع وقع ليلة الخميس إلى الجمعة بالجزائر العاصمة في وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة حسبما أفاد به اليوم الجمعة مصالح الحماية المدنية.
و أوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر أنه تم تسجيل ليلة أمس و في حدود الساعة الحادية عشر مساء حادث مرور "مروع" تمثل في اصطدام مركبة بشاحنة من الحجم الصغير على مستوى الطريق السريع الجزائر العاصمة باتجاه زرالدة .
و خلف الحادث الذي وقع تحديدا بالقرب من نقطة بيع المركبات سوفاك مقتل ثلاثة أشخاص " زوجان في الثلاثينات من العمر و ابنتهما في السادسة من العمر".
و حسب ذات المصدر فقد تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زرالدة فيما تم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب هذا الحادث الأليم.

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