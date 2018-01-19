وجه عشرات السفراء الأمريكيين السابقين في دول إفريقية للرئيس دونالد ترامب رسالة يعربون فيها عن "عميق قلقهم" من تصريحاته بشأن القارة، وحذروا من أن التعامل الذي يتسم بالاحترام ضروري لحماية المصالح الأمريكية.

وأفادت أسوتشيدبرس، أنه وقع الرسالة 78 مبعوثا سابقا منهم مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا ليندا توماس غرينفيلد.

ودعت الرسالة الرئيس "لإعادة تقييم" وجهات نظره بشأن القارة المكونة من 54 دولة، التي وصفوها بأنها غنية "بموارد طبيعية لا مثيل لها تقريبا" وبالعلاقات التاريخية العميقة.

وكان ترامب قد أشار إلى الدول الإفريقية بأنها "حفر قاذورات" الأسبوع الماضي أثناء رفضه مشروع قانون للهجرة من الحزبين، وفقا لما ذكره أشخاص كانوا في الاجتماع.

ونفي الرئيس استخدام هذه اللغة لكن آخرين كانوا حاضرين الاجتماع أصروا على أنه فعل ذلك.



وجاء في الرسالة "الولايات المتحدة أكثر أمنا وصحة ورخاء وأكثر استعدادا لحل المشاكل التي تواجه الإنسانية عندما نعمل مع الشركاء الإفريقيين ونستمع إليهم ونتعلم منهم".

وعبر الاتحاد الإفريقي وعدة دول إفريقية عن صدمتها وإدانتها لما تلفظ به ترامب. ومن المرجح أن تناقش القضية في قمة الاتحاد الإفريقي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال المبعوثون السابقون الذي وقعوا الرسالة يوم الخميس إنهم لم يعلموا بأي رد فعل من البيت الأبيض.