أصبحت عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لناديه السابق مانشستر يونايتد، شبه مستحيلة بعد أن اقترب النادي الإنجليزي من ضم أليكسيس سانشيز لاعب آرسنال هذا الشتاء.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "ماركا" إن توقيع مان يونايتد مع سانشيز له تأثير مباشر على ريال مدريد لأنه سيقطع الطريق على العودة المحتملة لرونالدو إلى ملعب أولد ترافورد.

وأضافت الصحيفة أن خوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد لم يعد لديه النية للتعاقد مع صاروخ ماديرا في ظل كثرة الخيارات الهجومية لديه في الوقت الراهن خاصة بعد ضم سانشيز، إذ يتواجد في قائمة الشياطين الحمر كل من ماركوس راشفورد، خوان ماتا، روميلو لوكاكو، جيسي لينغارد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك سببًا آخر يؤكد أيضًا أن كريستيانو لن يعود ليونايتد وهو أن سانشيز سيرتدي القميص رقم 7 مع فريقه الجديد، وهو الرقم المرتبط دائمًا برونالدو.

من ناحية أخرى أوضحت الصحيفة أن مورينيو لن يعزز هجومه الصيف المقبل، بأي أسماء جديدة، وسيركز على تعزيز خطي الدفاع والوسط.