هدد يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني بتبني مذكرة نيابية لإسقاط الحكومة الأردنية إذا تمت إعادة السفير الصهيوني إلى العاصمة عمان.

وقال السعود " إذا كانت هناك عودة للسفير الإسرائيلي سوف أتبنى مذكرة نيابية لطرح إسقاط الثقة بهذه الحكومة" حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

ودعا البرلماني الأردني إلى محاكمة حارس سفارة الاحتلال عمان الذي قتل مواطنين أردنيين في محكمة عادلة تستوفي كل الشروط مع متابعة المحاكمة من طرف محامين اردنيين.

يأتي هذا إثر ورود أنباء عن إعادة فتح سفارة الكيان الصهيوني في عمان ، حسب ما نقلته صحيفة "الغد الأردني".

وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية قد أكد أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت مذكرة من الاحتلال الإسرائيلي عبر فيها عن أسف إدارة الكيان وندمه الشديدين إزاء واقعة السفارة بعمان.

يُذكر أن الحادثة تعود إلى شهر جويلية 2016 ، حينما أقدم حارس أمن موظف في سفارة الاحتلال الإسرائيلي بعمان على قتل مواطنين أردنيين اثنين "الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة".