أعلنت تركيا ، اليوم الجمعة، عن شن عملية عسكرية في عفرين شمالي سوريا، وذلك بتنفيذ قصف مدفعي عبر الحدود.



وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي في مقابلة تلفزيونية، إن عملية عفرين "بدأت فعليا" بقصف عبر الحدود، لكن لم تتحرك أي قوات إلى المنطقة.

وأوضح الوزير أن "الأمر تطلب تنفيذ العملية دون تأخير"، مؤكدا أن "تركيا ليس لديها خيار سوى القضاء على كل العناصر الإرهابية شمالي سوريا".

وأشار المتحدث إلى أن أنقرة ستواصل المحادثات مع موسكو بشأن عملية عفرين.