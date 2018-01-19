أكدت مصادر إعلامية كندية، إن عملية انتقال لاعب وسط الميدان الدولي الجزائري سفير تايدر من ناديه أسي بولونيا إلى تشكيلة إيمباكت مونتريال الكندي لم تسو بعد، لكنها تسير بشكل جيد، حسب ما نقلته أمس الخميس جريدة مونربال.

وأوضح نفس المصدر أن الملف يسير بشكل جيد لكنه لم يغلق بعد، الأمر الذي يفسر عدم قيام نادي إيمباكت مونتريال الكندي بإصدار أي إعلان رسمي.

وجاء الإصرار على ضم تايدر (25 سنة) من قبل المدرب الفرنسي للنادي الكندي، ريمي غارد، الذي كان يبحث عن لاعب وسط ميدان جديد بعد مغادرة السويسري بليريم ديزمايلي.

وتوقعت ذات المصادر الإعلامية أن عقد تايدر مع نادي إيمباكت مونتريال الكندي الناشط في البطولة الأمريكية "آم آل أس" مدته 3 سنوات بعد عدم توصل تايدر إلى اتفاق مع فريقه الإيطالي آف سي بولونيا لتمديد عقده الذي كان قابل للتجديد لغاية 2019 .