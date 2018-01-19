تمكنت إدارة اتحاد بلعباس من تأهيل لاعبيها الأربعة الجدد الذين انتدبتهم خلال فترة التحويلات الشتوية، حسب ما استفيد اليوم الجمعة لدى إدارة هذا النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

وأكد المدير العام للاتحاد قدور بن عياد لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الأمين العام لفريقه تحصل أمس على إجازات اللاعبين الأربعة ما يمكن المدرب سي الطاهر شريف الوزاني من استغلالهم بدءا من مباراة الغد ضد أولمبي المدية بملعب الأخير ضمن الجولة الـ 17 من البطولة.

وتم تأهيل اللاعبين سوقر ومباركي وصالح ولعباني بعد أن سوى النادي الجزء الأكبر من ديون بعض لاعبيه القدامى الذين لجأوا إلى غرفة تسوية النزاعات التابعة للاتحاد الجزائري للعبة للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وقدر المدير العام للاتحاد هذه الديون بـ 74 مليون دج، والتي تقلصت في الأيام الأخيرة إلى 8.9 مليون.

من جهة أخرى، تأجل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررا نهاية الأسبوع الجاري إلى يوم الإثنين المقبل، وهو الاجتماع الذي ينتظره الكثير في محيط النادي باعتبار أنه سيكون موعدا لانتخاب رئيس جديد على رأس المجلس خلفا لعدة بوجلال الطيب الذي لم يصمد بمنصبه لأكثر من شهرين.

ومن المحتمل جدا أن يتم تعيين المدير العام الحالي، قدور بن عياد، في منصب الرئيس، وفق ما صرح به المعني في وقت سابق .