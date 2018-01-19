أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ، أمس الخميس ، في عمليات متفرقة ثلاثة مهربين كما حجزت 1224 قرص مهلوس بكل من بسكرة وعين صالح، حسبما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وعلى إثر عمليات متفرقة نفذت يوم 18جانفي 2018، تم توقيف ثلاثة مهربين وحجز1224 قرص مهلوس بكل من بسكرة وعين صالح".

كما "تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وسوق أهراس تبسة والطارف من حجز أكثر من 47.987 متر مكعب من الوقود " .

وأضاف البيان أنه " وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، أمس الخميس، 164 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح وتلمسان ".