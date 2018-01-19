قالت أسرة فلسطينية إنها قتلت أحد أفرادها بعد أن قالت حماس التي تحكم غزة إنه ساعد إسرائيل في قتل ثلاثة من قادة الجماعة المسلحة.

وأضافت الأسرة في بيان أن قريبا أطلق النار على أحمد برهوم وأرداه قتيلا الجمعة، لكنها لم تعلن عمن أطلق الرصاص تحديدا. وقالت إنهم تابعوا التطورات في تحقيق حماس ويعتقدون أن نجلهم كان مذنبا.

وأشارت الأسرة إلى أن قريبهم اعتقل واستجوب على يد "المقاومة" ما يعني أنه احتجز خارج نظام التقاضي الفلسطيني. ولم يصدر بيان على الفور من حماس.

وقتل قادة حماس في نهاية الحرب التي استمرت 50 يوما في 2014 في غارة جوية على منزل. وأعدمت حماس العشرات من الفلسطينيين بتهمة التعاون مع إسرائيل منذ أن حكمت غزة في 2007.