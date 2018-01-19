أعلنت وزارتا الخارجية والعمل الإيطاليتين عن فتح أكثر من 30 ألف منصب عمل من بينها 18 ألف منصب يمكن التماسها من مواطني شمال إفريقيا، وهو ما تم إقراره كمرسوم في الجريدة الرسمية الإيطالية.

وحسب المرسوم الذي يضبط تدفق اليد العاملة الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي، فإن الجزائريين بإمكانهم التماس مناصب عمل في إيطاليا كعمال مساعدين وموسميين ، من أصل 30 ألف و 850 منصب عمل مخصصة لليد العاملة الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل خصص المرسوم 12 ألف و 850 لمواطنين من 28 بلدا آخر ، من بينها ، مالي، النيجر، صربيا، سيريلانكا، غانا، و كوت ديفوار.

وتمتد صلاحية هذا القرار على مدى سنة 2018 فقط ، حيث يتيح للعمال المستقدمين الدخول إلى إيطاليا كعمال ثانويين و موسميين.