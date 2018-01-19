قام محل تابع لشركة "أديداس" بشارع أوكسفورد وسط لندن، ببيع قميص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع اسم النجم التشيلي أليكسس سانتشيز مطبوعا عليه، وهو الذي كثرت الأخبار حول قرب انتقاله لـ"الشياطين الحمر".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن محل أديداس بالشارع الشهير،قام بطباعة اسم اللاعب سانتشيز والرقم 7، على قميصين لنادي مانشستر يونايتد لمشجع اسمه عامر مراد، طلب ذلك.

واعتبرت الصحيفة أن طباعة اسم سانتشيز على قميص مانشستر يونايتد من قبل الراعي الرسمي "أديداس" يعتبر علامة مؤكدة على انتقال اللاعب من أرسنال إلى يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ورقم "7" الذي يتوقع أن يحملة سانتشيز يحمل دلالة تاريخية كبيرة في تاريخ مانشستر يونايتد، إذ ارتداه أساطير النادي، من الإيرلندي جورج بيست، والفرنسي إيريك كانتونا، والإنجليزي ديفيد بيكهام، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقول الصحيفة إن انتقال سانتشيز للشياطين الحمر سيتم الإعلان عنه الجمعة، براتب ضخم قد يتجاوز 625 ألف دولار أسبوعيا.