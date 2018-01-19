ربما تسير بريطانيا على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن وزير خارجيتها يريد مد جسور مع القارة العجوز.

واقترح بوريس جونسون أن تقوم بريطانيا وفرنسا ببناء جسر عبر القناة الإنجليزية لتعزيز الروابط بين البلدين في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال جونسون، في قمة بريطانية - فرنسية، إن فكرة الجسر تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار.

وأضاف أنه من غير المعقول أن ترتبط دولتان تبعدان عن بعضهما بعشرين ميلا (32 كيلومترا) عن طريق نفق سكك حديد واحد فقط.

كما قال إن "نجاحنا الاقتصادي يعتمد على بنية تحتية جيدة وروابط جيدة ... هل يجب أن تكون القناة الإنجليزية مجرد خطوة أولى؟"

وتجاهل جونسون ذكر الروابط البحرية والجوية بين بريطانيا وفرنسا.

من جانبه قال إيان فيرث، الرئيس السابق لمعهد المهندسين الإنشائيين، الجمعة إن انشاء جسر "شيء ممكن تماما".

لكن شركات الشحن حذرت من احتمال تعطيل أحد ممرات الشحن الأكثر ازدحاما في العالم.

وفي قمة أمس الخميس تعهدت الدولتان بتشكيل لجنة من "الشخصيات البارزة والمؤهلة" لبحث "المشروعات المهمة".

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه لا توجد خطط محددة لمد جسر عبر القناة الإنجليزية.

يشار إلى أن جونسون مولع بمشروعات البنية التحتية الكبيرة.

وعندما كان عمدة للندن دعم جونسون فكرة إقامة "جسر حديقة" على نهر التايمز، المشروع الذي ألغاه خليفته صادق خان بحجة أن عائداته المالية ستكون ضعيفة.

كما طرح جونسون فكرة بناء مطار جديد عند مصب نهر التايمز، المشروع الذي وصفته الصحافة ب"جزيرة بوريس". ورفضت الفكرة من خلال تحقيق بشأن توسيع مطار.