تغلب المنتخب الجزائري لكرة اليد ''رجال'' على نظيره الكونغولي بنتيجة (33-31) اليوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة (المجموعة الأولى) لكأس أمم إفريقيا-2018 الجارية بالغابون من 17 إلى 27 جانفي 2018.

هذا الفوز, هو الثاني للخضر بعد المسجل أمام الكاميرون (31-23) مقابل هزيمة واحدة أمام منتخب الغابون (البلد المنظم (25-26).

ويحتل رفاق مسعود بركوس, مؤقنا المركز الأول برصيد 4 نقاط رفقة الغابون (4 نقاط) من مباراتين في انتظار إجراء اللقاء الثاني لنفس المجموعة بين تونس والغابون (سا 19:00).

وسيخوض "الخضر" لقاءهم الرابع للدور الأول يوم الأحد ضد تونس(سا 17:00).

وستركن كل المنتخبات يوم غد السبت للراحة.

تصريحات بعد اللقاء:

سفيان حيواني (مدرب المنتخب الجزائري): "لقد كنا أمام حتمية التدارك بعد الهزيمة أمام الغابون. اننا نتحسن من مباراة لأخرى. لقد واجهنا تشكيلة كونغولية محترمة يتمتع لاعبوها بانتعاش بدني لكن ينقصهم التنظيم. هناك عناصر لا بأس بها في كل فريق. كنت ملزما على إشراك كل اللاعبين, يجب الاعتراف بأننا لم نخسر تكتيكيا أمام الغابون, بالعكس زادت الهزيمة اللاعبين تضامنا. أنا هنا من أجل إعادة بعث الفريق تحسبا لكأس أفريقيا-2020 و المؤهلة للألعاب الأولمبية. لقد ورثت عددا معتبرا من اللاعبين الممتازين.

مسعود بركوس: "لقد كنا تحت الضغط بعد الهزيمة المسجلة أمام الغابون. كنا نستهدف المرتبة الأولى, أظن أن الآمال تبخرت, علينا أن ننهي الدور الأول في المركز الثاني أو الثالث. سنستفيد من راحة يوم غد السبت لتحضير المباراة ضد تونس و الدور ربع النهائي. لقد قدمنا ضد الغابون كل ما لدينا, في الشوط الثاني قلصنا الفارق إلى نقطة واحدة لكن الحكم لم يكن في المستوى".

عادل بوسمال (حارس مرمى/الجزائر):" لم تكن المباراة سهلة, لأن اللاعبين عقدوا المهمة على أنفسهم, حيث لم نكن مركزين جيدا بعد هزيمة يوم الخميس. في مباراة اليوم, طبق اللاعبون تعليمات المدربين, حيث سمح لنا الفارق العريض من تدوير اللاعبين, المهم كان الفوز. سنقدم كل ما لدينا للفوز على تونس, حيث أن الهزيمة أمام الغابون لم تقض على حظوظنا. كنت متخوفا من تأثير هزيمة أمس. الحمد لله لم يحدث ذلك".