تغلب اتحاد بسكرة على وصيف متصدر الرابطة المحترفة الاولى شبيبة الساورة بنتيجة (1-0) في لقاء مقدم عن الجولة 17 اليوم الجمعة:

وسجل هدف الفريق البسكري, اللاعب الكونغولي كانقو رونال في الدقيقة (21).

بعد هذا الفوز, يبقى اتحاد بسكرة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة, فيما تحتفظ شبيبة الساورة بالمرتبة الثانية بـ 30 نقطة.

وفي مقابلة أخرى استفاق اتحاد الحراش وحقق فوزا مهما في الداربي العاصمي امام شباب بلوزداد بملعب 20 أوت بنتيجة هدف لصفر.

فيما واصل شبيبة القبائل نتائجه المتواضعة وتعثر اما صاحب مؤخرة الترتيب بنتيجة هدف في كل شبكة على ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

الجمعة 19 جانفي :

اتحاد بسكرة - شبيبة الساورة 1-0

شببية القبائل - اتحاد البليدة 1-1

شباب بلوزداد - اتحاد الحراش 0-1

السبت 20 جانفي:

المدية : أولمبي المدية - اتحاد بلعباس (15:00)

وهران : مولودية وهران - نادي بارادو (16:00)

الجزائر (5 جويلية) : اتحاد الجزائر - نصر حسين داي (16:00)

قسنطينة : شباب قسنطينة - دفاع تاجنانت (16:00)

سطيف : وفاق سطيف - مولودية الجزائر (19:00)