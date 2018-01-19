تواصل جمعية عين مليلة عزفها المنفرد في ريادة الترتيب بعد عودتها بالنقاط الثلاث من ميدان سريع غليزان (0-2)، كما واصلت مولودية بجاية عملية المطاردة بفوزها الصعب على رائد القبة (1-0)، بينما صعد أهلي برج بوعريريج لأول مرة إلى المركز الثالث عقب إطاحته بشبيبة سكيكدة (2-0)، في ختام مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي لعبت اليوم الجمعة.

تألق المتصدر فريق جمعية عين مليلة الذي يحسن المناورة جيدا في غرب البلاد، بتفوقه على مستضيفه سريع غليزان بهدفين نظيفين (2-0)، الأول كان بنيران صديقة من الظهير الأيسر الغليزاني فارس عقون (د36)، قبل أن يطوي بن يحيى اللقاء لصالح الزوار بإصابة ثانية (د76)، لتعزز عين مليلة مكانتها في الطليعة بمجموع 35 نقطة، متقدمة عن أٌقرب ملاحقيها -مولودية بجاية- بثلاث نقاط. بينما يبقى أشبال المدرب لخضر عجالي مستقرين في الصف السابع برصيد 27 نقطة، عقب الخسارة الثانية على التوالي لتشكيلة السريع التي يبدو تأثرها الواضح جراء المشاكل الإدارية والمادية التي تضرب الفريق، سيما بتقديم 10 لاعبين ملفاتهم على مستوى لجنة تسوية النزاعات للحصول على مستحقاتهم.

وحقق المُطارد المباشر مولودية بجاية الأهم بانتصاره على ضيفه رائد القبة بملعب الوحدة المغاربية بأقل نتيجة (1-0)، بفضل هدف يوسف معمر في الدقيقة (56)، مانحا أول فوز للبجاوية تحت إشراف مدربهم الجديد رشيد بوعراطة الذي خلف مصطفى بسكري المُقال في الميركاتو الشتوي، وبالتالي تنفرد المولودية البجاوية بمركز الوصافة (32 نقطة). من جانبهم عجز "القباوية" في العودة بنقطة واحدة على الأقل إلى العاصمة، ما يبقيهم في المركز الـ 12 (17 نقطة)، رفقة سعيدة والعلمة.

من جانبه يواصل أهلي برج بوعريريج سلسلة نتائجه الإيجابية (6 مباريات دون انهزام)، إثر انتصاره أمام جمهوره على شبيبة سكيكدة بواقع (2-0)، حيث حسم أشبال المدرب بوغرارة الأمور مبكرا عبر كوربية (د6) موقعا بذلك هدفه الرابع في البطولة و بوطبة (د31)، ليصعد "البرايجية" لأول مرة منذ انطلاق الموسم إلى المنصة الشرفية برصيد 32 نقطة تضعهم في الصف الثالث -خلفا لشبيبة سكيكدة-، ليرسم أهلي البرج نفسه كأبرز المرشحين للعب ورقة الصعود إلى قسم النخبة. في حين يسجل "السكيكدية" أول خسارة لهم منذ قدوم المدرب يوسف بوزيدي، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة الـ 29، التي تضعهم رابعا في الترتيب العام.

أما في و سط جدول الترتيب، تمكن أمل بوسعادة من إضافة ثلاث نقاط ثمينة إلى عداده، و هذا إثر إطاحته في عقر دياره بمنافس مباشر في "صراع" ضمان البقاء وهي مولودية سعيدة (2-0)، وسجل للأمل كل بن شرقي من ضربة جزاء في الدقيقة (55)، قبل أن يضيف بعلي الإصابة الثانية (د65)، ليصعد "البوسعادية" إلى المرتبة التاسعة (20 نقطة)، بينما يقبع "السعيدية" في المركز الـ 12 بمجموع 17 نقطة، رفقة رائد القبة و مولودية العلمة.

كما تقوفت مولودية العلمة بالأداء والنتيجة فوق ميدان ملعب مسعود زوغار على حساب جمعية وهران (4-1) في أول لقاء يقوده المدرب الفرنسي أكورسي، و تداول على توقيع أهداف العلمة كل من الوافد الجديد زياية (د10)، لعوافي بثنائية (د17+52) و بلحمري (د32)، و على ضوء هذه النتيجة يلتحق "العلمية" بالصف الـ 12 برصيد 17 نقطة، في حين تحتل الجمعية الوهرانية المركز الثامن (25 نقطة).

و قد تمكنت تشكيلة شباب عين الفكرون من تجاوز المشاكل المالية التي يتخبط فيها الفريق و الإطاحة بشبيبة بجاية داخل الديار بنتيجة (1-0)، بواسطة ضربة جزاء جسدها غلاب في نهاية الشوط الأول (45+2)، مانحا النقاط الثلاث التي تضع "السلاحف" في المركز ما قبل الأخير برصيد 16 نقطة، تبقي على حظوظهم في سباق ضمان البقاء. من جانبها عادت الشبيبة البجاوية خائبة إلى الديار، حيث ابتعدت نوعا ما عن ثلاثي المقدمة، باحتلالها الصف السادس بمجموع 26 نقطة.

وانتهى داربي الغرب الذي جمع بين وداد تلمسان و أولمبي الشلف كما انطلق (0-0)، ليتأخر الوداد إلى المركز الـ 11 (18 نقطة)، أما "الشلفاوة" فيبقون في الرتبة الرابعة (29 نقطة) مع شبيبة سكيكدة.

نفس النتيجة السلبية انتهى عليها لقاء غالي معسكر ضد شباب باتنة (0-0)، ليحتل الغالي بذلك المرتبة العاشرة (19 نقطة)، في حين يتذيل شباب باتنة جدول الترتيب العام (المركز الـ 16، 12 نقطة).

النتائج الكاملة والترتيب:

شباب عين الفكرون - شبيبة بجاية 1 - 0

سريع غليزان - جمعية عين مليلة 0 - 2

أهلي برج بوعريريج - شبيبة سكيكدة 2 - 0

أمل بوسعادة - مولودية سعيدة 2 - 0

مولودية العلمة - جمعية وهران 4 - 1

وداد تلمسان - أولمبي الشلف 0 - 0

مولودية بجاية - رائد القبة 1 - 0

غالي معسكر شباب باتنة 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 35 17

2. مولودية بجاية 32 17

3. أهلي برج بوعريريج 31 17

4. شبيبة سكيكدة 29 17

--. أولمبي الشلف 29 17

6. شبيبة بجاية 27 17

7. سريع غليزان 26 17

8. جمعية وهران 25 17

9. أمل بوسعادة 20 17

10. غالي معسكر 19 17

11. وداد تلمسان 18 17

12. رائد القبة 17 17

--. مولودية سعيدة 17 17

--. مولودية العلمة 17 17

15. شباب عين الفكرون 16 17

16. شباب باتنة 12 17.