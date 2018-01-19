صدمة جديدة مصدرها سوريا، حيث انتشرت صور للاجئين سوريين ماتوا من البرد، لكن أكثر الصور ألما كانت لعائلة سورية أسندت ظهرها للأرض الباردة، ورفعت وجهها للسماء، حيث رحمة الله.

في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني العثور على جثث لاجئين سوريين عالقين في الثلوج في جرود منطقة "الصويرة – المصنع"، خلال محاولة دخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

بيان الجيش اللبناني، أشار إلى العثور على جثث 9 نازحين قضوا نتيجة العاصفة الثلجية، فيما تم إنقاذ 6 أشخاص آخرين، توفي أحدهم لاحقاً بأحد المستشفيات متأثراً بالصقيع.