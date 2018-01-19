دحض الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اتهامات الولايات المتحدة للحزب بالتجارة في المخدرات، مؤكدا أنها تهدف للإساة للحزب.

وقال نصر الله خلال حفل تأبيني: "الأمريكيون يريدون تقديم حزب الله كمنظمة إجرامية، تتاجر بالمخدرات وسرقة السيارات وضم اللصوص، نحن نرفض هذا الاتهام وليس علينا أي غبار، بل عليهم أن يروا أنفسهم.. هم تورطوا بتجارة المخدرات".

وأضاف نصر الله: "الاتهامات في موضوع المخدرات افتراءات وحزب الله له موقف ديني، يقضي بأن الاتجار بالمخدرات حرام والاتهامات تأتي في سياق الحرب علينا".