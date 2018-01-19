تدخلت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بڨالمة، في حدود الساعة التاسعة وسبع دقائق من صبيحة اليوم الجمعة، لنقل جثّة شخص مجهول الهوية، بعدما عثر عليها مواطنون في حالة متقدمة من التعفّن ،قرب مشتة تواتي على مشارف وادي سيبوس، بإقليم بلدية الفجوج الواقعة على بعد 05 كلم من مدينة ڨالمة.

ويجهل حسب المعلومات الأولية، ما إذا كانت الجثة مقتولة أومتوفية وفاة طبيعية، بسبب الحالة التي وجدت عليها، حيث نقلت من طرف مصالح الحماية المدنية التي كانت مرفقة بمصالح درك الفجوج، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي للقيام بإجراءات التشريح القانونية، كما فتحت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك تحقيقا في الحادثة، لمعرفة أسباب وفاة الضحية.